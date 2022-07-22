Mükemmel Eşleşme 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mükemmel Eşleşme 2. bölüm fragmanı izle! Mükemmel Eşleşme yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Mükemmel Eşleşme yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Mükemmel Eşleşme dizisinin 2. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Mükemmel Eşleşme konusu nedir? Mükemmel Eşleşme 2. Fragmanı nasıl izlenir! Mükemmel Eşleşme oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Pınar ve Kerem dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da birbirlerinden kilometrelerce uzaktaki büyük plazalarda 1+0 dairelerde kariyerlerinin peşinde tek başlarına bir hayat sürmektedir. Ne Pınar ne de Kerem evlenip çocuk sahibi olmayı, bir aile kurmayı düşünmemektedir. Yalnız ve konforlu hayatlarından son derece memnundurlar, ancak aileleri bu durumdan hiç hoşnut değildir. Birbirinden habersiz olan bu iki aile çocuklarının evlilik yaşının gelmiş de geçmekte olduğu konusunda hemfikirdir. Hem Pınar'ı hem Kerem'i hem de aileleri yakından tanıyan Sevinç Abla olaya el koyar. 2022 yılının Haziran ayında "görücü usulü" bir evlilik kulağa garip gelse de, detaylar analiz edildiğinde, "görücü usulünün" günümüzdeki eşleştirme algoritmalarından çok daha başarılı olduğu açıktır. Ancak Kerem de Pınar da görücü usulü evliliğe şiddetli karşı çıkar. Hatta bir birleriyle görüşmek, tanışmak bile istemezler. Onları ikna etmek çok zor olsa da aileler pes edecek gibi değildir.