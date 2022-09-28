Ekranların beğenilen dizisi Mükemmel Eşleşme'nin 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. 11. bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi için izleyiciler, Mükemmel Eşleşme 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mükemmel Eşleşme yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu? araştırması yapıyor. Peki, Mükemmel Eşleşme 12. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mükemmel Eşleşme yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

MÜKEMMEL EŞLEŞME 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mükemmel Eşleşme 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

MÜKEMMEL EŞLEŞME 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet'in borçları yüzünden eve haciz gelmek üzeredir. Ahmet ve Irmak borçları ödemenin bir yolunu bulur. Ancak bunun için evin turistlere kiralanması ve evdeki insanların da bir süre başka bir yerde kalması gerekmektedir. Irmak ve Ahmet'in büyük oyunu sayesinde, evin böceklendiğine ve ilaçlanması gerektiğine ikna olan aile fertleri, dünürlerin evine kalmaya gider. İlk kez bir çatı altında beraber kalacak olan dünürlerin yaşadıkları, birbirinden komik anlara sahne olur. Ancak Cevat evine dönmek isteyince ortalık karışır. Beklenilenden daha erken eve dönen aile, evlerinde yabancı turistleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşar. Ahmet ve Irmak, evdeki turistlerin, dünürlerin uzaktan akrabaları olduğunu söyleyince işler daha da karışır.

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim