Ekranların beğenilen dizisi Mükemmel Eşleşme'nin 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. 10. bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi için izleyiciler, Mükemmel Eşleşme 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mükemmel Eşleşme yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu? araştırması yapıyor. Peki, Mükemmel Eşleşme 11. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mükemmel Eşleşme yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

MÜKEMMEL EŞLEŞME 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mükemmel Eşleşme 10. bölümünün ardından 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

MÜKEMMEL EŞLEŞME 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Pınar'ın düğün hazırlıkları hız kazanmıştır. Kerem ve Pınar hayallerindeki evi kiralamaya çalışırken, Meral, Firuze ve Fadime çeyiz alışverişi hazırlığı yapmaktadır. Meral, alışverişte Sevinç'in gelmesini istemediği mesajını, yanlışlıkla Sevinç'in olduğu mesaj grubuna gönderince ortalık karışır. Ahmet'in ısrarları sayesinde kripto dünyasına yatırım yapan Cevat çok büyük kar etmiştir. Hayal edemeyecekleri bir para kazanmışlardır. Fakat Ahmet ve Cevat bu durumu herkesten saklarlar. Zengin olduklarını kendilerinden başka kimse bilmemektedir. Tam bu sırada Cevat'ın telefonu hacklenir, dolandırıcı Cevat'ın yakın çevresinden telefonu aracılığıyla borç para ister. Cevat'ın bir yandan paraları savururken, diğer taraftan borç istemesi, mahallelinin ve Necati'nin dikkatini çeker. Kerem ve Pınar'ın kiralayacakları ev ailelerinden çok uzaktadır. Bu durumu öğrenen Necati, Kerem ve Pınar'ın bu evi tutmaması için türlü planlar yapar. Necati'nin önderliğinde bütün ailenin, ev sahibini kaçırmaya çalışması birbirinden komik anlara sahne olur.

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim