Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mukadder Başeğmez hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mukadder Başeğmez'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mukadder Başeğmez kimdir? Mukadder Başeğmez kaç yaşında, nereli? Mukadder Başeğmez hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mukadder Başeğmez hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mukadder Başeğmez'in hayatını araştırıyor. Peki, Mukadder Başeğmez kimdir? Mukadder Başeğmez kaç yaşında, nereli? Mukadder Başeğmez hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MUKADDER BAĞEŞMEZ KİMDİR?

Mukadder Başeğmez (d. 1953, Zara, Sivas), Türk siyasetçi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Serbest Tüccarlık, XIX., XX. ve XXI. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Ayrıca Parlamentoda, Milli Savunma, Dışişleri ve İnsan Hakları Komisyonu'nda görev yaptı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesidir.