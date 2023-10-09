EURO 2032'ye Türkiye ve İtalya'nın ortaklığında düzenleneceği iddia edildi. Müjdeyi İtalyanlar verirken, UEFA konuya dair resmi açıklamayı yarın yapacak.

Resmen ilanı bekleniyor! EURO 2032'ye Türkiye ve İtalya ev sahipliği yapacak

Euro 2032 için tek aday olarak kalan Türkiye ve İtalya, turnuvayı ortak düzenleyecek. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı yaptığı açıklamada, turnuvanın en güzel Avrupa Şampiyonası olacağını belirtti.

RUSYA'NIN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILDI

10 Ekim Salı günü UEFA, Euro 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeleri resmen açıklayacak. Rusya'nın dev turnuvayı düzenleme teklifi Ukrayna savaşı nedeniyle geçersiz sayılınca, Türkiye- İtalya ortak düzenlemeye karar vermişti.

TÜRKİYE VE İTALYA'DAN BAŞKA ADAY YOK

İki ülkenin EURO 2032 için aday olarak kalması sonrası ise EURO 2032'nin ev sahipliği için tek ihtimal Türkiye- İtalya ortaklığı oldu.

"EN GÜZEL AVRUPA ŞAMPİYONASI OLACAKTIR"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı yaptığı açıklamada, "EURO 2032'ye ev sahipliği adaylığı için son başvuru tarihi geçen sene sonunda tamamlandı. Bu sebeple EURO 2032 için Türkiye ve İtalya ortaklığından başka aday olmayacak. Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğindeki turnuva, en güzel Avrupa Şampiyonası olacaktır. Harika bir organizasyon olacağına inanıyorum." dedi.