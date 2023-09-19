Müjdeyi Ancelotti verdi! İşte Arda Güler'in sahalara döneceği tarih
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı bulunan Arda Güler'in 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını belirtti.
Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda, sağ dizindeki menisküs sakatlığı sonrası yaklaşık iki aydır sahalardan uzaktı. Ancak Ancelotti'nin açıklamalarına göre, Arda'nın sakatlığı sona erdi ve bireysel antrenmanlarını tamamladı.
Ancelotti, genç yıldız Arda Güler'in 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını açıkladı.
Real Madrid'in sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampı döneminde, temmuz ayı sonunda sağ dizinde menisküs sakatlığı geçirip ameliyat edilen Arda, yaklaşık iki aylık aradan sonra sahaya çıkacak.
Yıldız futbolcu Arda Güler'in durumuyla ilgili sorulan soruya cevap veren Ancelotti, "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak." dedi.