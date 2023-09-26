Müjdemi İsterim nerede çekildi, ne zaman çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Müjdemi İsterim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Müjdemi İsterim konusu, özeti ve Müjdemi İsterim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Peki, Müjdemi İsterim nerede çekildi, ne zaman çekildi?
İzleyenleri ekrana bağlayan Müjdemi İsterim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müjdemi İsterim filmini izleyecek olanların merak ettiği Müjdemi İsterim konusu nedir, Müjdemi İsterim oyuncuları kimler ve Müjdemi İsterim özeti gibi konuları inceliyoruz. Müjdemi İsterim nerede çekildi, ne zaman çekildi? İşte detaylar…
Müjdemi İsterim, TMC imzalı, 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona giren, Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı'nın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı komedi filmi. Filmin başrollerini Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum paylaşmaktadır.
Müjdemi İsterim, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu ediyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde'nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut'u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut'un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.
Oyuncu kadrosu ve karakterler
Ahmet Kural - Bulut
Ecem Erkek - Müjde
Mehmet Özgür - Kazım
İlker Aksum - Niyazi
Bestemsu Özdemir
Hakan Bilgin
Levent Özdilek
Lale Başar
Şencan Güleryüz
İştar Gökseven
Ulviye Karaca
Selin Işık
Alper Kadayıfçı
Toprak Sağlam
Bahtiyar Engin
Fulden Akyürek
Seymen Aydın
Hakan Dinçkol
Özlem Türay
Tuğba Tutuğ
Caner Kadayıfçı
Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Müjdemi İsterim filmi İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde çekildi