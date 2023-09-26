Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Müjdemi İsterim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Müjdemi İsterim konusu, özeti ve Müjdemi İsterim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Peki, Müjdemi İsterim nerede çekildi, ne zaman çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Müjdemi İsterim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müjdemi İsterim filmini izleyecek olanların merak ettiği Müjdemi İsterim konusu nedir, Müjdemi İsterim oyuncuları kimler ve Müjdemi İsterim özeti gibi konuları inceliyoruz. Müjdemi İsterim nerede çekildi, ne zaman çekildi? İşte detaylar…

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Müjdemi İsterim, TMC imzalı, 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona giren, Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı'nın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı komedi filmi. Filmin başrollerini Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum paylaşmaktadır.

Müjdemi İsterim, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu ediyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde'nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut'u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut'un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Ahmet Kural - Bulut

Ecem Erkek - Müjde

Mehmet Özgür - Kazım

İlker Aksum - Niyazi

Bestemsu Özdemir

Hakan Bilgin

Levent Özdilek

Lale Başar

Şencan Güleryüz

İştar Gökseven

Ulviye Karaca

Selin Işık

Alper Kadayıfçı

Toprak Sağlam

Bahtiyar Engin

Fulden Akyürek

Seymen Aydın

Hakan Dinçkol

Özlem Türay

Tuğba Tutuğ

Caner Kadayıfçı

MÜJDEMİ İSTERİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Müjdemi İsterim filmi İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde çekildi