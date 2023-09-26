Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim? Müjdemi İsterim filmi konusu, oyuncuları ve Müjdemi İsterim özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Müjdemi İsterim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Müjdemi İsterim konusu, özeti ve Müjdemi İsterim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Müjdemi İsterim filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Müjdemi İsterim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müjdemi İsterim filmini izleyecek olanların merak ettiği Müjdemi İsterim konusu nedir, Müjdemi İsterim oyuncuları kimler ve Müjdemi İsterim özeti gibi konuları inceliyoruz.
MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Müjdemi İsterim, TMC imzalı, 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona giren, Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı'nın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı komedi filmi. Filmin başrollerini Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum paylaşmaktadır.
MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncu kadrosu ve karakterler
Ahmet Kural - Bulut
Ecem Erkek - Müjde
Mehmet Özgür - Kazım
İlker Aksum - Niyazi
Bestemsu Özdemir
Hakan Bilgin
Levent Özdilek
Lale Başar
Şencan Güleryüz
İştar Gökseven
Ulviye Karaca
Selin Işık
Alper Kadayıfçı
Toprak Sağlam
Bahtiyar Engin
Fulden Akyürek
Seymen Aydın
Hakan Dinçkol
Özlem Türay
Tuğba Tutuğ
Caner Kadayıfçı