Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncularından Müjde Uzman'ın yeni sezon öncesi kadrodan ayrıldığı ileri sürüldü. Yakından takip edilen dizinin izleyicileri ise Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Müjde Uzman diziden ayrıldı mı? sorularına yanıt aradı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" rolünü oynayan başarılı oyuncu Müjde Uzman'ın yeni sezon öncesi projede ayrıldığı iddia edildi. Dizinin yeni sezonuna kısa süre kala ise Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Müjde Uzman diziden ayrıldı mı? soruları araştırıldı.

MÜJDE UZMAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncularından Müjde Uzman'ın yeni sezon öncesi kadrodan ayrıldığı ileri sürüldü. Hakkında çıkan iddiaya sosyal medya hesabından cevap veren Uzman, "Madem yalan haber yapmakta ısrarcı olanlar var, ben de ifşa eder kim haberci kim yalancı ortaya dökerim" diyerek tepki gösterdi.

"KİM HABERCİ KİM YALANCI ORTAYA DÖKERİM"

Dizideki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Müjde Uzman, yaptığı paylaşımla ayrılık iddiasını yalanlayarak "Madem yalan haber yapmakta ısrarcı olanlar var, ben de ifşa eder kim haberci kim yalancı ortaya dökerim, insanlar bilsin. Buyurun, ikinciye dahil olan bir. Ne denir bunlara bilemedim gerçi şimdi" ifadelerini kullandı.

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

Müjde Uzman (d. 26 Eylül 1984, İstanbul), Türk oyuncudur. 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Son olarak Savaşçı dizisinde Üsteğmen Funda Turaç karakterini canlandırdı. Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı.