Başarılı oyuncu Müjde Uzman oynadığı filmler ve TV dizileriyle gündeme geliyor. Müjde Uzman kimdir ve Müjde Uzman kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Alev karakteriyle seyircilerden tam not aldı. Peki, Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, hangi dizide oynuyor?

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Müjde Uzman kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Müjde Uzman kimdir ve Müjde Uzman kaç yaşında, hangi dizilerde oynadığı gündeme geliyor. Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, hangi dizide oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

Müjde Uzman (d. 26 Eylül 1984, İstanbul), Türk oyuncudur.

2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Son olarak Savaşçı dizisinde Üsteğmen Funda Turaç karakterini canlandırdı.

Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

FİLMOGRAFİSİ

2018-2019 – Savaşçı (Pilot Üsteğmen Funda) (TV Dizisi)

2018 – 8 (Sekiz) (Sinema Filmi)

2017 – Babamın Günahları

2016 – Kiralık Aşk (Seda) (TV Dizisi)

2015 – Hadi İnşallah (Bayan Kaltak) (Sinema Filmi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (Kuzgun)

2013 – Fatih (Dilyar) (TV Dizisi)

2011-2014 – Muhteşem Yüzyıl (Armin) (TV Dizisi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Derin) (TV Dizisi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Müjgan) (TV Dizisi)

2010 – Akasya Durağı (Özge) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Bir Hayal (Ayfer) (TV Dizisi)

2008 – Recep İvedik 2 (Resepsiyonist) (Sinema Filmi)

2008 – Paramparça Aşklar (Nil) (TV Dizisi)