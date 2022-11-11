Oyuncu Müjde Uzman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Müjde Uzman kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, nereli? Müjde Uzman oynadığı dizi ve filmler neler? Müjde Uzman İnstagram hesabı! İşte detaylar...

Müjde Uzman, 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiren Müjde Uzman, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, nereli? Müjde Uzman oynadığı dizi ve filmler neler? Müjde Uzman İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı. Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Son olarak Savaşçı dizisinde Üsteğmen Funda Turaç karakterini canlandırdı. Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı.