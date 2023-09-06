Kızılcık Şerbeti dizisinin Alev'i Müjde Uzman, dün akşam yakışıklı oyuncu Birand Tunca ile bir sinemada görüntülendi. Ardından, Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi ve Müjde Uzman'ın sevgilisi kimdir merak ediliyor. Peki, Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi kimdir?

Ünlü oyuncu Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi ve Müjde Uzman'ın sevgilisi kimdir soruları gündeme geliyor. Oğuzhan Uğur ile bir dargın bir barışık ilişkini bitiren Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MÜJDE UZMAN İLE BİRAND TUNCA SEVGİLİ Mİ?

Kızılcık Şerbeti dizisinin Alev'i Müjde Uzman, dün akşam yakışıklı oyuncu Birand Tunca ile bir sinemada görüntülendi. Hayranları tarafından görüntülenen çiftin aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü.

MÜJDE UZMAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Gossippasta'da yer alan fotoğrafta Müjde Uzman'ın kendisi gibi oyuncu olan Birand Tunca ile dün akşam sinemada olduğu ortaya çıktı. İki başarılı oyuncunun boş olduğu görülen salonda sevgili koltuğunda oturması da dikkatlerden kaçmadı. Instagram hesabından sinemada olduğuna dair bir paylaşım yapan Uzman, kiminle gittiğini de sakladı. İkili haklarında çıkan aşk iddiasına da henüz bir açıklama yapmadı.