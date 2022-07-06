Müjde Ar kimdir? Müjde Ar kaç yaşında ve nereli? Müjde Ar biyografisi!

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MÜJDE AR KİMDİR?

Müjde Ar (asıl ismi Kamile Suat Ebrem, d. 21 Haziran 1954), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in (Akın) ilk çocukları olarak dünyaya geldi, Mehtap Ar'ın da ablasıdır. Sekiz yaşında Oraloğlu Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1970'lerin başlarında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ve mankenlik yaptı. Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı, Halid Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanının ilk televizyon uyarlaması olan 1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bihter" rolü ile bir anda şöhret oldu ve sinemaya geçti. 1977 ile 1981 arasında piyasanın isteklerine uyan çok sayıda filmde oynadı. Bu arada şarkıcı olarak sahneye de çıktı.

1980'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği Deli Kan ve Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul gibi daha nitelikli ve iddialı yapımlarda rol almaya başladı. Birçok sinema oyuncusunun cesaret edemediği zor rolleri üstlenerek, gitgide, cinselliğinden çekinmeyen, sorunlarına sahip çıkmak isteyen bir kadın tipi yarattı. Bu dönemdeki filmleri arasında Göl (1982), Şalvar Davası (1983), Dağınık Yatak (1984), Fahriye Abla (1984), Dul Bir Kadın (1985), Adı Vasfiye (1985), Kupa Kızı (1986), Aaah Belinda (1986), Teyzem (1986), Asılacak Kadın (1986), Afife Jale (1987) ve Arabesk (1988) sayılabilir.

Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı Ağır Roman'da (1997) Tina karakterini, Sinan Çetin'in yönettiği, 2000 yapımı Komser Şekspir'de emektar bir hayat kadınını, Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin'de ise yaşına göre olgun davranmayan oğlu Ali'yi evlendirmeye çalışan İffet karakterini canlandırdı.

Müjde Ar, 40 yılı aşkın sanat hayatında Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Halit Refiğ, Osman F. Seden, Nejat Saydam, Kartal Tibet, Ertem Eğilmez, Şerif Gören, Sinan Çetin, Ömer Kavur, Başar Sabuncu, Mustafa Altıoklar ve Serdar Akar gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı.

Adı Vasfiye ve Aaah Belinda filmlerindeki oyunuyla 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Yolcu filmindeki rolüyle de 1993 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1997 yılında düzenlenen 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

2007 ile 2009 arasında NTV'de Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı'yla birlikte Haydi Gel Bizimle Ol adlı programı yaptı.

Uzun yıllar müzisyen Attila Özdemiroğlu ile beraberlik yaşamış olan Ar, 2005'ten beri siyasetçi Ercan Karakaş ile evlidir.

Rol aldığı oyunlar

Varyemez (Cimri)

Aç Koynunu Ben Geldim

Sinema Filmleri

Bozkırda Deniz Kabuğu (2009) - Salur Hoca

Kilit (2007) - Afife Jale

Eğreti Gelin (2004) - İffet

Komser Şekspir (2000) - Deniz

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000) - Aynur

Ağır Roman (1997) - Tina

Yolcu (1994) - İstasyon şefinin karısı

Arabesk (1988) - Müjde

Kaçamak (1987) - Suna

Afife Jale (1987) - Afife Jale

Aaah Belinda (1986) - Serap

Asiye Nasıl Kurtulur (1986) - Asiye

Kupa Kızı (1986) - Nilgün

Asılacak Kadın (1986) - Melek

Teyzem (1986) - Üftade

Dul Bir Kadın (1985) - Suna

Adı Vasfiye (1985) - Vasfiye

Fahriye Abla (1984) - Fahriye

TV Dizileri

Benim Annem Bir Melek (2009) - Müjde Ar

Kuşdili (2006) - Asiye

Ayın Yıldızı (2006) - Asiye

Serseri Aşıklar (2003) - Nevin

Alacakaranlık (2003) - Nermin

Karakolda Ayna Var (2000) - Cemile

Aşk-ı Memnu (1975) - Bihter