Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde açıklaması yapacak. Vatandaşlar, Müjde açıklandı mı? 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesi açıklandı mı, nedir, neyle ilgili? Müjde neyle ilgili oldu? Doğalgaz müjdesi mi EYT mi? merak ediyor. Peki, Erdoğan müjde açıkladı mı? 26 Aralık müjdesi ne oldu? İşte detaylar...

2022 yılının son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Saat 15.00'te başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat 30 dakika sürdü. Peki, Müjde açıklandı mı? 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesi açıklandı mı, nedir, neyle ilgili? Müjde neyle ilgili oldu? Doğalgaz müjdesi mi EYT mi?

MÜJDE AÇIKLANDI MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NEDİR?

Müjde birazdan açıklanacak. Detayları paylaşacağız. Takipte kalabilirsiniz...

EYT, Karadeniz gazı müjdesi gibi önemli gündem maddeleriyle toplanan 2022 yılının son Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birazdan doğalgazla ilgili yeni müjdelerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak işbirliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan'ın doğalgaz potansiyelini ülkemiz üzerinden geçecek proje zirve gündemimizde yer almıştır. Bu toplantı yeni dönemde Türkmenistan'ın daha aktif yer alacağının işareti olmuştur. Silivri'de 4.6 milyar metreküpe çıkartan projenin açılış töreninde ülkemizin enerji alanında geldiği yeri ve hedeflerini bir kez daha kamuoyuna anlatma imkanını bulduk.

"ASGARİ ÜCRET, YILBAŞINA GÖRE 2 KAT ARTTI"

Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı, geliri buna endeksli vatandaşımızı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücreti kamuoyuna açıkladık. 2002 yılında net asgari ücret 184 lira idi. Bu rakamı 2014 1000, 2015 1300, 2020'de 2 bin 825 liraya çıkardık. 2022 Ocak ayında net asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak belirledik. Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.

"AMACIMIZ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİNİ AZALTMAK"

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Amacımız asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak, yaptığımız yüksek oranlı artışların istihdamda olumsuzluğa yol açmamasıdır. Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.

"ARZUMUZ YILBAŞINDAN ÖNCE GÜNDEMDEN ÇIKARTMAK"

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl 2024'de ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.

"FIRSATÇILIK YAPANLARA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin kayıpları telafi edip, üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Girdi maliyetlerin artışların üstünde yapan fırsatçılık yapanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuki olduğu kadar ahlaki zeminde de yürütülmek durumundadır. Mal ve hizmetlerin üzerinde çok artışlar yapılması, kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek yaklaşımdır."

"FIRSATÇILAR BİZİM GÖZÜMÜZDE HARAMZADELERDİR"

Fırsatçılar bizim gözümüzde yüksek kazanç uğruna Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum. Milletimin her bir ferdinden bu tür fırsatçılara gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelerek hak ettiklerini vermelerini bekliyoruz.

"EN ETKİLİ YAPTIRIM DOĞRUDAN MİLLETİN İRADESİ"

En etkili yaptırımın doğrudan milletin iradesi olduğunu biliyoruz. Yılbaşından itibaren hızla aşağı inecek enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına gerileceğini ümit ediyoruz. 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmak amacımızdır.

"MEŞAKKATLİ YOLCULUĞUN HER SAFHASI AYRI MÜCADELEYLE GEÇTİ"

Bu hafta çeşitli açılış, törenlerle inşallah toplantılarla ziyaretlerle ülkemize eserler kazandırmayı, milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bundan 20 yıl önce iktidara gelirken öncelikle eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, dış politika bütün bu alanlarda yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Demokrasi ve kalkınma atılımını gerçekleştirmek için uzun ve meşakkatli yolculuğun her safhası ayrı bir mücadeleyle geçmiştir.

"ÜLKE VE MİLLET OLARAK PEK ÇOK BEDEL ÖDEDİK"

Vesayetin oyunlarını, terör örgütlerinin saldırılarını, darbecilerin teşebbüslerini, ekonomik tetikçilerin tuzaklarını birer birer kırarak ülkemizi bugünlere getirdik. Ülke ve millet olarak pek çok bedel de ödedik. Yeri geldi milletimizin hassasiyetleri üzerinden sosyal kaos çıkarmaya, yeri geldi hak ve özgürlükler üzerinden demokrasimize saldırdılar. Şehirlerimizi kana ve ateşe boğmak istediler. Yeri geldi içimizdeki bazı hainleri kullanarak darbe girişimlerinde bulundular.

OKULLARA 7 MİLYAR LİRA BÜTÇE

Geçtiğimiz yıl eğitimde yeni dönem hazırlıkları için ilk kez tüm okullarımıza doğrudan 7 milyar lira bütçe gönderdik. 2200 köy yaşam merkezi açtık. Okul öncesi eğitim seferberliğinde 6 binin üzerinde yeni ana okulu açarak 5 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 99'a çıkardık.

"16 BİN 361 YENİ KÜTÜPHANE AÇTIK"

1 milyon 110 bin ailemizin yararlandığı kültürel değerler, aile içi iletişimi alan aile okulu projesini başlattık. 16 bin 361 yeni kütüphane açtık. Kitap sayısını 110 milyona çıkardık. 8 bin 324 okulumuzu iyileştirme kapsamına alarak donanım ve kadrosuyla geliştirdik.

"ÜCRETSİZ YAZ OKULLARI İLE 1 MİLYON ÖĞRENCİMİZE ULAŞTIK"

Ücretsiz yaz okulları ile 1 milyon öğrencimize ulaştık. Yönetici ve öğretmenlere çevre, atık yönetimi, sıfır atıkla destek sağladık. Öğretmenlik Kanunu'nu çıkararak bu meslek mensuplarının özlük ve mali haklarında çok ciddi iyileştirmeler yaptık.

"7 ULUSLARARASI MESLEK LİSESİNİ FAALİYETE GEÇİRDİK"

Organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezlerini kurduk. Gönül coğrafyamızdan öğrencilerin yetişmesine katkı vermek için 7 uluslararası meslek liselerini faaliyete geçirdik. Fikri mülkiyet çalışmalarını tüm okullarımıza yaygınlaştırarak 8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alınmasını sağladık.

"160 MİLYON KİTAP DAĞITTIK"

Taşımalı eğitim ve pansiyonda kalacak 1,8 milyon evladımızın tamamına şu anda ücretsiz yemek veriyoruz. Ders kitapları yanında yardımcı kaynak kitaplarıyla da öğrencilerimizi ücretsiz buluşturmak için 160 milyon kitap dağıttık. Önümüzdeki yıl köy okullarının tamamını köy yaşam merkezlerine dönüştürme projemizi neticelendireceğiz. Halen başarıyla süren mesleki eğitim merkezlerimizdeki çalışmaların, sanayi ile yakın işbirliğini geliştireceğiz.

60 MEGAVAT KAPASİTELİ GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ

Özel yetenekli öğrencilerimize hizmet veren 379 bilim ve sanat merkezine erişimi kolaylaştırmak için tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde genişleteceğiz. En fazla enerji tüketen bir okulumuza toplamda 60 megavat kapasiteli çatı üstü güneş enerji sistemi kuracağız.

"ÜCRETSİZ YEMEK İMKANINDAN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYIMIZI 5 MİLYONA ÇIKARTACAĞIZ"

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağız. Değerler eğitimini ana sınıftan itibaren sistemin temel unsurlarından biri haline getireceğiz. Yetişkinlerin yüzde 25'ini halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine dahil edeceğiz. Okullarda ücretsiz yemek imkanından yararlanan öğrenci sayımızı 5 milyona çıkartacağız.

"GENÇLİK KAMPLARIMIZDAN 182 BİN KİŞİ YARARLANDI"

Gençlik ve sporda ülkemizin 81 iline yaydığımız, her yıl 3 milyondan fazla üyesine hizmet veren gençlik merkezlerimizin sayısını 432'ye çıkardık. Daha çok evladımızın erişimini sağlamak için yaş aralığını 12-25'e çıkardığımız gençlik kamplarımızdan 182 bin kişi yararlandı.

ÜLKE GENELİNDE 108 YÜKSEKÖĞRENİM YURT BİNASI

Ülkemizin genelinde açtığımız 108 yükseköğrenim yurt binasını akademik yılın başında öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Öğrencilerimizin kredi burs, lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2500, doktora da 3 bin 750 liraya çıkardık.

"KREDİLERİN 27 MİLYAR LİRALIK ENDEKS BORCUNU SİLDİK"

Bu yıl 850 bin öğrencimize yurtlarda hizmet veriyoruz. Yurtlarda kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 1800 liraya yükselttik. Gençlerimize kredi ödemeleriyle ilgili verdiğimiz söz; 27 milyar liralık endeks borcunu sildik. Ayrıca üniversite gençlerimizin harç sorunu vardı. Bununla ilgili devamlı boykotlar yaparlardı. Biz hiç bu işi uzatmadık, harç olayını kaldırmak suretiyle üniversite gençliğinin harç sorununu bitirmiş olduk.

"HEKİM SAYISINI 195 BİNE ÇIKARTTIK"

Sağlıkta insanımıza en iyi hizmeti verebilmek için sağlık çalışanı sayımızı 195 bin hekim, 304 bin ebe hemşire sayısını çıkardık. Aşılamadan kanser taramasına, ağız diş sağlığı hizmetlere kadar ülkemizi dünyadaki en ileri devletler seviyesine yükselttik. Yerleşim yerlerine mobil ekiplerle ulaşarak 4,9 milyon kişiye sağlık hizmeti verdik.

6 MİLYONA YAKIN İNSANA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Evde 610 bin kayıtlı hastamızı şu anda takip ediyoruz. Uçağı, helikopteri, paletlisi, motosikletlisi, teknesi ile tüm araçları etkin şekilde kullandık. Geçtiğimiz yıl 6 milyona yakın insanımıza ücretsiz hizmet sunduk.

"BAY KEMAL ÇALIŞIYORUZ"

Hastanelerimizin sadece yoğun bakım yatak kapasitesini 20 yıl önceki binin altı olan rakamdan alıp 24 binin üzerine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak kapasitesi 133 bini geçti. Bay Kemal çalışıyoruz. Durmak yok diyoruz, yola devam, daha çok şeyler yapacağız. Senin SSK Genel Müdürlüğüne benzemez bu iş. O hastanelerin hali neydi? Savaş Ay hayatta olsaydı bunları tekrar tekrar anlatsaydı. Devam eden yatırımlarla birlikte 70 bin ilave yatak kapasitesine daha sahip olacağız. Etlik Şehir Hastanesi'ni 4 bin 50 yatak kapasitesiyle hizmete açtık.

"HIFZISSIHHAYI YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

Yüz akımız şehir hastanelerimizden aldığımız güçle ülkemizi küresel bir sağlık markasına dönüştüreceğiz. Aşı ve bioteknoloji ürünlerinde hıfzıssıhhayı yeniden inşa ediyoruz.

85 YAŞ ÜSTÜ HERKESE BİR DOKTOR

Sağlıkta devletin şefkat ve merhamet elinin gereği olarak 85 yaş üstü her büyüğümüz için sorumlu doktor, gebe kadınımız için bir ebe tayin edeceğiz. Pilot uygulama olarak başlattığımız aile diş hekimliğini ülke sathına yayacağız. Uzaktan muayeneye imkan sağlayan elektronik muayene sistemini ülkemizi tanıştırmaya hazırlanıyoruz.

"1000'İN ÜZERİNDE YENİ HAKİM VE SAVCININ ATAMASINI YAPTIK"

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesiyle ilgili hazırladığımız yasa değişikliklerinin Meclis'ten geçmesini temin ettik. Darbe dönemlerinin sembollerinden Diyarbakır Cezaevi'ni kapatarak müze ve kültür merkezi haline dönüştürecek çalışmalara başladık. 1000'in üzerinde yeni hakim ve savcının atamasını yaptık."