Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında yer alan Muhterem İnce hakkında Muhterem İnce kimdir? AYM üyesi Muhterem İnce kim, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce kimdir?

Muhterem İnce kimdir? AYM üyesi Muhterem İnce kim, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Muhterem İnce kimdir? Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında yer alan Muhterem İnce hakkında Muhterem İnce kimdir? AYM üyesi Muhterem İnce kim, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce kimdir? Detaylar...

MUHTEREM İNCE KİMDİR?

1/1/1971 Çanakkale doğumlu olan Muhterem İnce, ilk ve orta öğrenimini Balıkesir'in Edremit ilçesinde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı.

Sırasıyla 1994 ile 1997 yılları arasında Edirne Valiliği kaymakam adayı, 1997 ile 2000 yılları arasında Kırıkkale-Sulakyurt kaymakamlığı, 2000 ile 2002 yılları arasında Adıyaman-Samsat kaymakamlığı, 2002 ile 2005 yılları arasında Erzurum-Narman kaymakamlığı, 2005 ile 2009 yılları arasında Çanakkale-Eceabat kaymakamlığı, 2009 ile 2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı şube müdürlüğü, 2011 ile 2013 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü daire başkanlığı, 23/7/2013 ile 2/8/2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2/8/2013'te İçişleri Bakanlığı personel genel müdürü olarak görevlendirilen İnce, 1/6/2016 tarihli Resmî Gazete yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin valiliği görevine atanmıştır. 7/9/2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanmıştır.

7/8/2018 tarihine kadar müsteşarlık görevini sürdürmüş, 8/8/2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 29/6/2022 tarihli TBMM Genel Kurulunda Sayıştay üyeliğine seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi gereğince Sayıştay Genel Kurulunun seçimi neticesinde TBMM Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu 5/10/2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 17/10/2022 tarihinde göreve başlamıştır.

2005 ve 2008 yıllarında Yılın İdarecisi seçilen Muhterem İnce, evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.