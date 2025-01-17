MUHTEMEL 11'LER! Hatayspor Galatasaray maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Hatayspor Galatasaray maçının muhtemel 11'leri merak ediliyor. Hatayspor Galatasaray maçında kimlerin ilk 11'de başlayacağı araştırılıyor. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele 17 Ocak Cuma günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada her iki takımın da sahaya şu muhtemel 11'lerle çıkması bekleniyor:

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Massanga, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Ismail Jakobs, Torreira, Berkan, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.