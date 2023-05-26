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Muhtarlıklar cumartesi açık mı? Muhtarlıklar seçim öncesi Cumartesi günü açık mı, kapalı mı?

Muhtarlıklar cumartesi açık mı? Muhtarlıklar seçim öncesi Cumartesi günü açık mı, kapalı mı?

Gündem Haberleri

İkinci turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri nedeniyle birçok kişi tarafından Muhtarlıklar cumartesi açık mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Muhtarlıklar cumartesi açık mı? Muhtarlıklar seçim öncesi Cumartesi açık mı, kapalı mı?

Gündeme gelen haberlerin ardından birçok vatandaş seçmen kağıdı ve farklı sebepler nedeniyle Muhtarlıklar cumartesi açık mı? Sorusunu merak etmekte. Muhtarlıklar seçim öncesi Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Muhtarlıklar cumartesi açık mı? Muhtarlıklar seçim öncesi Cumartesi açık mı, kapalı mı?

MUHTARLIKLAR CUMARTESİ AÇIK MI?

Muhtarlar Dernek Başkan Cemal Korkmaz,

"Muhtarlarımız seçim dolayısıyla cumartesi, pazar günü mesai yapacaklar. Tüm muhtarlarımız 7/24 milletimizin emrindedir. Vatandaşlarımızın muhtarlıklara gitmeden telefonla muhtarlarımızı telefon ile arayarak okul, sandık ve sıra numarasını öğrenip oylarını kullanabilirler. Muhtarlıklarımız cumartesi ve pazar günü mesai yapacaklardır." diye konuştu. Buna göre Cumartesi günü muhtarlıklar açık olacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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