Muhtarlar Günü Mesajları: Muhtarlar günü kutlama mesajı! Muhtarlar günü sözleri!

Muhtarlar Günü, 2015 yılından bu yana her yıl ekim ayında kutlanan özel bir gündür. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından her yıl idrak edilmesi kararlaştırılan Muhtarlar Günü, muhtarların tarihsel bağlarını korumak adına ilan edildi. Muhtarlar günü ile ilgili kutlama mesajı yayınlamak isteyenler muhtarlar günü mesajları, muhtarlar günü sözleri merak etmektedir. İşte, Muhtarlar günü kutlama mesajları!

Muhtarlar günü mesajları! Muhtarlar Günü, 2015 yılından bu yana her yıl ekim ayında kutlanan özel bir gündür. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından her yıl idrak edilmesi kararlaştırılan Muhtarlar Günü, muhtarların tarihsel bağlarını korumak adına ilan edildi. Muhtarlar günü ile ilgili kutlama mesajı yayınlamak isteyenler muhtarlar günü mesajları, muhtarlar günü sözleri merak etmektedir. İşte, Muhtarlar günü kutlama mesajları!

MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI

Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü 'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.

'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum. Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü 'nü kutluyoruz.

'nü kutluyoruz. Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü 'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz.

'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz. Milletimiz için görevlerini layıkıyla ifa eden muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.

Değerli muhtarlarımıza üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü" nü en içten duygularımla kutluyorum.

Devletimiz ve Milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum.

Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü"nü kutluyorum.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

MUHTARLAR GÜNÜ NEDİR? MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından 19 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan bir genelge ile kabul edilen özel bir gündür. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık görevinin 1829'dan bu yana sürdürüldüğü, muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkisinde bir aracı rol oynadığı belirtilerek, muhtarlığın tarihsel bağlarını korumak için 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir.