Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman öldü? Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı, ölüm tarihi

SİVAS (Haberler.com) - Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman öldü sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının üzerinden geçen yılların ardından hala hafızalardaki yerini koruyor. Siyasi hayatına, henüz öğrenciyken Milliyetçi Hareket Partisi sayesinde adım attı. 2009 yılında miting için bindiği helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Muhsin Yazıcıoğlu mezarı nerede? Muhsin Yazıcıoğlu şiirleri, sözleri haberimizde...

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Türk siyasetçi, 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni tamamladı. Eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile burada tanışıp evlenen Muhsin Yazıcıoğlu iki çocuk babasıydı.

1968 yılında Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılan Yazıcıoğlu, üniversite eğitimi için 1972'de Ankara'ya geldikten sonra da Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev aldı. Sırasıyla Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. 1978 yılında faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin de kurucu genel başkanı oldu. Bu dönemde meydana gelen Bahçelievler ve Kahramanmaraş katliamlarıyla suçlandı, fakat yargı tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. 1980 sonrası yapılan yargılamalarda da yedi buçuk yıl hapis cezası aldı. Sonrasında suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 1980 yılına kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan müşavirliği görevini yürüttü. Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı.

MÇP'DEN AYRILARAK BBP'Nİ KURDU

Yazıcıoğlu, 1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'ne (MÇP) girdi ve genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundu. 20 Ekim 1991 Milletvekili Genel Seçimlerinde, Refah Partisi (RP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Islahatçı Demokrasi Partisi'nin (IDP) oluşturduğu ittifakın milletvekili adayı olarak Sivas'tan milletvekili seçildi. Yazıcıoğlu, 7 Temmuz 1992'de beş milletvekili arkadaşı ile beraber MÇP'den ayrıldı. 29 Ocak 1993'te Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kurdu ve partinin genel başkanı oldu.

24 Aralık 1995'de yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından 20. dönem Sivas milletvekili olarak yeniden TBMM'ye giren Yazıcıoğlu, 28 Şubat 1996 yılında ANAP'tan istifa etti ve BBP'ye döndü. 8 Ekim 2000 tarihindeki 4., 20 Temmuz 2003 tarihli 5. ve 30 Nisan 2006 tarihli 6. Olağan ve 15 Nisan 2007 tarihli 2. Olağanüstü Büyük Kurultaylarda yeniden genel başkan seçildi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

MUHSİZ YAZICIOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 25 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere bindiği helikopter, bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Helikopter düştükten sonra İHA muhabiri İsmail Güneş 112 Acil Servis'i aramıştı. Kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ve Muhsin Yazıcıoğlu dâhil altı kişinin naaşı Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu. Yazıcıoğlu, daha önce on yedi defa trafik kazası geçirmişti ancak bunların hepsini hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Cenazesi, Taceddin Dergâhı'nın bahçesine defnedildi.

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