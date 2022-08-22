Merhum Büyük Birlik Partisi Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu ağabeyi hangi partili? Muhsin Yazıcıoğlu ağabeyi kim?

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, BBP'den ayrılanların kurduğu ve Remzi Çayır'ın genel başkanlığını yaptığı Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresi'ne katılarak destek verdi . Gelişmeler sonrası Muhsin Yazıcıoğlu ağabeyi kim? Muhsin Yazıcıoğlu ağabeyi hangi partili merak edildi.

MUHSİN YAZICIOĞLU AĞABEYİ KİM?

Merhum Büyük Birlik Partisi Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi.

Kayseri İl Kongresi sonrası açıklamada bulunan MKYK Üyesi Şevket Göçmen; partilerinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve Yusuf Yazıcıoğlu'nun destek vermesinin de teşkilatlarda büyük sevinç uyandırdığını söyledi.