Muhsin Bayrak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, serveti ne kadar? Muhsin Bayrak'ın hayatı ve biyografisi!

Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak nereli, kaç yaşında, mesleği ne? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Bitlisli iş insanı ve Mutki aşiretinin lideri Muhsin Bayrak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

Ailesine 'Bayrak' soyadını Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olanMuhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı.

İnşaat müdendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında kurduğu AB Grup Holding şirketiyle sektöre yenilik getirdi. Yurt dışında birçok şantiyesi bulunan Bayrak'ın, Türkiye'de yatırımları da hızla tamamlanıyor.

MUHSİN BAYRAK CHELSEA'YI SATIN ALDI MI?

Roman Abramovich'in satışa çıkardığı Chelsea kulübüne talip olan Bitlisli iş insanı ve Mutki aşiretinin lideri Muhsin Bayrak, Rus milyarderin mal varlıkları İngiltere tarafından dondurulunca kulübü satın almak için görüşmelere devam edememişti. Yeni bir açıklama yapan Bayrak, "Bugün hem kulüpten hem de İngiltere devletinden bize bir mail geldi. İngiltere Ticaret Bakanlığı 'kulübü satın alabilirsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

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