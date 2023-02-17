Mühendislikler uygulamalı bölüm mü? Sorusu, YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından gerçekleştirilen açıklamaların ardından merak edilen sorular arasında yer aldı. Birçok öğrenci Mühendislikler uygulamalı bölüm mü? Merak etmekte. Peki, Mühendislikler uygulamalı bölüm mü? Mühendislikler uygulamalı bölümler arasında mı? Uygulamalı bölümler hangileri?

Üniversiteler ile ilgili açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi. Öğrenciler Mühendislikler uygulamalı bölüm mü? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mühendislikler uygulamalı bölüm mü? Mühendislikler uygulamalı bölümler arasında mı? Uygulamalı bölümler hangileri?

MÜHENDİSLİKLER UYGULAMALI BÖLÜM MÜ?

Uygulamalı dersler, deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.

YÖK tarafından, 17 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' kapsamında yükseköğretimde uygulamalı eğitim türleri, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders olmak üzere 3 şekilde tanımlanmıştı.

Yönetmelikle yükseköğretim kurumlarındaki mühendislik, sağlık, eğitim bilimleri, fen, sanat, spor ve sosyal bilimler alanındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki örgün mesleki eğitim programlarında yaptırılan uygulamalı eğitimlere ilişkin genel usul ve esaslar belirlendi.

UYGULAMALI DERSLER NASIL OLACAK?

Uygulamalı eğitim, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitelerde yüz yüze devam edecek. Barınma sıkıntısı olan ya da virüsten dolayı okula gitmekte endişe duyan, şehir dışına memlekete dönen öğrenciler için ise kayıt dondurma imkanı sunulacak. Yüz yüze eğitime başlayan bölümlerde online dersler ya da sınavlar gerçekleşmeyecek.

Uygulamalı derslerin sınavlarının nasıl olacağı ise dönem sonunda kararlaştırılacak. Birden çok sayıda öğrencinin aynı sınıfta tehlike oluşturmaması için sınıflar gruplara bölünecek ve dersler gruplar halinde gerçekleşecek.