Dünya mühendisler günü tarihi ülkelere göre farkındalık gösteriyor. Bu nedenle Türkiye'de Mühendisler Günü ne zaman merak ediliyor. Mühendisler Günü, Arjantin'de 16 Haziran, Belçika'da 20 Mart, İtalya'da 15 Haziran, Rusya'da ise 22 Aralık'a denk geliyor. Peki ,Türkiye'de mühendisler günü ne zaman kutlanıyor, mühendisler günü nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Dünyanın farklı ülkelerinde kutlanan Dünya Mühendisler Günü ilgiyle takip ediliyor. Dünya Mühendisler Günü paylaşımlarıyla mesleklerini tebrik etmek isteyen mühendisler ve sevdikleri sosyal medya üzerinde çeşitli paylaşımlar yapıyor. Peki Türkiye'de Mühendisler Günü ne zaman? Mühendisler kimlerdir? Detaylar haberimizde....

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Mühendisler Günü, Arjantin'de 16 Haziran, Belçika'da 20 Mart, İtalya'da 15 Haziran, Rusya'da ise 22 Aralık'ta kutlanıyor. Bu özel gün Türkiye'de 5 Aralık tarihinde kutlanmakta.

MÜHENDİSLER KİMLERDİR?

Mühendis insanların ve toplumun sorunlarına, ihtiyaçlarına teknik çözümler sunan, bilimsel yöntemlerle düşünen ve çalışan kişidir. Mühendisler doğa kanunlarını kullanarak ve onlara yön vererek insanlığa hizmet ederler. Tabi ki fizik kurallarını değiştiremezler ama onları bir amaç için kaynaştırır ve uygularlar

EN YÜKSEK MAAŞI HANGİ MÜHENDİS ALIR?

Dünyada en çok kazandıran mühendislik dalları arasında ilk olarak gelen petrol mühendisliği özellikle yurt dışında petrol çıkan tesislerde çalışan mühendisler için yıllık ortalama maaşları 130 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiklik göstermekte.

MÜHENDİSLER İŞÇİ Mİ?

Mühendis-Mimar-Şehir Plancıları her iki yasadaki tanıma göre de işçidir(6331 sayılı kanunda ise çalışan olarak geçer). 4857 sayılı İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR?

En Düşük Mühendis Maaşı Ne Kadar? Özel firmada çalışan bir mühendisin en düşük alacağı maaş 2022 yılında 7 bin 500 TL civarındadır. Ancak bu rakam firmadan firmaya ve kişinin dalına göre değişebilir. Kamuda ise en düşük mühendis maaşı Temmuz ayında yapılan zam ile 9.814 TL'den 13 bin 905 TL'ye yükselmiştir.

DÜNYA MÜHENDİSLERGÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ