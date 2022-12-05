Mühendisler Günü ne zaman? Mühendisler kimlerdir?
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Dünya mühendisler günü tarihi ülkelere göre farkındalık gösteriyor. Bu nedenle Türkiye'de Mühendisler Günü ne zaman merak ediliyor. Mühendisler Günü, Arjantin'de 16 Haziran, Belçika'da 20 Mart, İtalya'da 15 Haziran, Rusya'da ise 22 Aralık'a denk geliyor. Peki ,Türkiye'de mühendisler günü ne zaman kutlanıyor, mühendisler günü nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..
Dünyanın farklı ülkelerinde kutlanan Dünya Mühendisler Günü ilgiyle takip ediliyor. Dünya Mühendisler Günü paylaşımlarıyla mesleklerini tebrik etmek isteyen mühendisler ve sevdikleri sosyal medya üzerinde çeşitli paylaşımlar yapıyor. Peki Türkiye'de Mühendisler Günü ne zaman? Mühendisler kimlerdir? Detaylar haberimizde....
Dünya Mühendisler Günü, Arjantin'de 16 Haziran, Belçika'da 20 Mart, İtalya'da 15 Haziran, Rusya'da ise 22 Aralık'ta kutlanıyor. Bu özel gün Türkiye'de 5 Aralık tarihinde kutlanmakta.
Mühendis insanların ve toplumun sorunlarına, ihtiyaçlarına teknik çözümler sunan, bilimsel yöntemlerle düşünen ve çalışan kişidir. Mühendisler doğa kanunlarını kullanarak ve onlara yön vererek insanlığa hizmet ederler. Tabi ki fizik kurallarını değiştiremezler ama onları bir amaç için kaynaştırır ve uygularlar
Dünyada en çok kazandıran mühendislik dalları arasında ilk olarak gelen petrol mühendisliği özellikle yurt dışında petrol çıkan tesislerde çalışan mühendisler için yıllık ortalama maaşları 130 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiklik göstermekte.
Mühendis-Mimar-Şehir Plancıları her iki yasadaki tanıma göre de işçidir(6331 sayılı kanunda ise çalışan olarak geçer). 4857 sayılı İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.
En Düşük Mühendis Maaşı Ne Kadar? Özel firmada çalışan bir mühendisin en düşük alacağı maaş 2022 yılında 7 bin 500 TL civarındadır. Ancak bu rakam firmadan firmaya ve kişinin dalına göre değişebilir. Kamuda ise en düşük mühendis maaşı Temmuz ayında yapılan zam ile 9.814 TL'den 13 bin 905 TL'ye yükselmiştir.
- "Mühendisler çoğu zaman bilinmeyen kahramanlardır; eğer gerçekte yıldızlar arasında seyahat etmek istiyorsak, bu, onların arzuları ve hayal gücü sayesinde olacaktır. Çünkü onlar köprü kuruculardır." Dünya Mühendisler Günü Kutlu Olsun"
- Yerli ve milli sistemlerimiz kahraman mühendislerimizin eseri! Tüm mühendislerimizin 5 Aralık Mühendisler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız!
- "Çıktıkları bu uzun yolculukta, bilimi kendilerine yol arkadaşı seçmiş bütün mühendislerimizin, Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!"
- "Geleceğimizi tasarlamak için azimle ve özenle çalışan tüm mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun."
- "Yaşamımızı kolaylaştıran tasarımlara imza atan, bu alanda çalışan, emek veren tüm branşlardaki Mühendislerin 5 Aralık Dünya #MühendislerGünü 'nü kutluyorum."
- "Düşlemekle başlayan yolculuğun adıdır mühendislik! Düşlerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan, tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!"
- "Ülkemize değer katan, insanlığa fayda sağlayan tüm mühendislerin ve bir mühendis olarak meslektaşlarımın Mühendisler Günü kutlu olsun.
- "Türk mühendislerin alnında, Cumhuriyet istikbalini aydınlatan ışık parlar." - M. Kemal Atatürk
- "Mühendislerimizin ve Türkiye'nin dört bir köşesindeki mühendis adaylarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun."