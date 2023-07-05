Mühendis zamlı maaş ne kadar 2023? Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Mühendis maaşı ne kadar? merak ediliyor. Mühendis zamlı maaş ne kadar 2023? Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Mühendis maaşı ne kadar? araştırılıyor. İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Peki, Mühendis zamlı maaş ne kadar 2023? Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Mühendis maaşı ne kadar?

Mühendis zamlı maaş ne kadar 2023? Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Mühendis maaşı ne kadar? araştırılıyor. Mühendis zamlı maaş ne kadar 2023? Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Mühendis maaşı ne kadar? merak ediliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Mühendis zamlı maaş ne kadar 2023? Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Mühendis maaşı ne kadar? gündeme geliyor. Mühendis zamlı maaş ne kadar 2023? Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Mühendis maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

MÜHENDİS ZAMLI MAAŞ NE KADAR 2023?

İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre açıklanacak olan refah payı hariç; memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77 zam almaya hak kazandı. İşte memurların alacağı en düşük zam oranları.

Eski Mühendis maaşı 21.067 TL iken yeni Mühendis maaşı 24.810 TL olması bekleniyor. Buna göre, Mühendis zam farkı 3.744 olarak ortaya çıkıyor.

MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte Mühendis maaşı 24.810 TL olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre Temmuz-Aralık döneminde zamlı maaşlar ise merak ediliyor. En düşük Mühendis maaşı 24.810 TL olması bekleniyor.