Mühendis ve Teknisyen maaşkarı ne kadar oldu? Memur ve emekli zam oranları ne kadar oldu?
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Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği Aralık ayı enflasyon rakamı yüzde 1,18 artarken yıllık bazda da 64,27 oldu. Buna göre, memur emeklisi, çalışan memur, Bağ-Kur emeklisi, SSK emeklisi ve EYT emeklisinin yeni zamlı maaşları da ortaya çıktı. Peki, Kamuda Mühendis, Teknisyen olarak çalışan memurlar ne kadar maaş alacak? Memur ve emekli zam oranları ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 TL'den (derece 1/4) 18.797,80 TL'ye yükseldi. Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 TL'den (Derece 11/1) 11.716 TL'ye yükseldi.
Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL'den (Derece 9/1) 11.260,12 TL'ye yükseldi.
Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 TL'den (Derece 1/4) 30.141,44 TL'ye yükseldi.
Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 TL'den (Derece 1/4) 14.792,32 TL'ye yükseldi.
Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 TL'den (Derece 1/4) 14.240,16 TL'yeyükseldi.
Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 TL'den (Derece 1/4) 21.869,48 TL'ye yükseldi.
Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 TL'den (Derece 5/1) 13.720,48 TL'ye yükselmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.