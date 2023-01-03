Mühendis ve Teknisyen maaşkarı ne kadar oldu? Memur ve emekli zam oranları ne kadar oldu?

Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği Aralık ayı enflasyon rakamı yüzde 1,18 artarken yıllık bazda da 64,27 oldu. Buna göre, memur emeklisi, çalışan memur, Bağ-Kur emeklisi, SSK emeklisi ve EYT emeklisinin yeni zamlı maaşları da ortaya çıktı. Peki, Kamuda Mühendis, Teknisyen olarak çalışan memurlar ne kadar maaş alacak? Memur ve emekli zam oranları ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...