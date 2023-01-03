Mühendis ve Tekniksyen maaşları ne kadar oldu? Mühendis ne kadar maaş alıyor?

TÜİK tarafından Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklamasının ardından Kamuda Teknisyen ve Mühendis maaşları yeniden güncellendi. 3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ise ek olarak hesaplara yatacak. Peki, Mühendis ve Teknisyen maaşları ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zammı hak etmiş oldu. 3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ek olarak hesaplara yatacak. Peki, Mühendis ve Teknisyen maaşları ne kadar oldu? Mühendis ne kadar maaş alıyor? Detaylar haberimizde...

MÜHENDİS VE TEKNİKSYEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2023 yılı teknisyen maaşları lise mezunu bir çalışan için 1663 TL artış göstererek en az 11 bin 763 TL oldu. 2023 yılı mühendis maaşları ise 2 bin 669 TL artış göstererek en az 18 bin 874 TL oldu. Diğer tutarlarda maaş alan memurların eline geçecek tutar ise şu şekilde:

Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 TL'den (derece 1/4) 18.797,80 TL'ye yükseldi. Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 TL'den (Derece 11/1) 11.716 TL'ye yükseldi.

MÜHENDİİS NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

2022 yılı Temmuz ayından itibaren asgari ücret ve memur maaşlarına zam yapıldı. Buna göre 2022 yılı için 1/4 dereceye sahip devlette mühendis maaşı net olarak 16.205 TL kazanmaktadır. Bu tutar 2022 yılı temmuz ayı öncesinde 11.440 TL idi.