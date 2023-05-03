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Mühendis ve iş adamı Henry Ford, hayranı olduğu ve ustası kabul ettiği Edison ölünce, ona ait neyi bir deney tüpüne koyup saklamıştır? (3'te 3 sorusu)

Mühendis ve iş adamı Henry Ford, hayranı olduğu ve ustası kabul ettiği Edison ölünce, ona ait neyi bir deney tüpüne koyup saklamıştır? (3'te 3 sorusu)

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3'te3 bilgi yarışmasının 500 bin TL'lik sorusu açıldı. İzleyiciler sorunun cevabını merak etti. Peki, "Mühendis ve iş adamı Henry Ford, hayranı olduğu ve ustası kabul ettiği Edison ölünce, ona ait neyi bir deney tüpüne koyup saklamıştır?" sorusunun cevabı nedir? İşte detaylar...

Bugün Mevlana Bey 3'te 3 bilgi yarışmasında 500 bin TL'lik soruya cevap verecek. İzleyiciler soruyu ve cevabını merak etti. Peki, Mühendis ve iş adamı Henry Ford, hayranı olduğu ve ustası kabul ettiği Edison ölünce, ona ait neyi bir deney tüpüne koyup saklamıştır? İşte ayrıntılar...

Mühendis ve iş adamı Henry Ford, hayranı olduğu ve ustası kabul ettiği Edison ölünce, ona ait neyi bir deney tüpüne koyup saklamıştır? (3'te 3 sorusu)

3'TE 3 BİLGİ YARIŞMASI 500 BİN TL'LİK SORU VE CEVABI NEDİR?

Mühendis ve iş adamı Henry Ford, hayranı olduğu ve ustası kabul ettiği Edison ölünce, ona ait neyi bir deney tüpüne koyup saklamıştır?

A - Beyninden bir parçayı

B - Son nefesini

C - Sakalından bir tutamı

Doğru cevap : B şıkkı "Son nefesini"

Mühendis ve iş adamı Henry Ford, hayranı olduğu ve ustası kabul ettiği Edison ölünce, ona ait neyi bir deney tüpüne koyup saklamıştır? (3'te 3 sorusu)

Mevlana Bey son soruya doğru cevap vererek 500 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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