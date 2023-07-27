İslam dini, Müslümanlar için pek çok kutsal ay ve ibadetin yer aldığı bir takvim düzenine sahiptir. Bu ibadetlerden biri de Muharrem ayında yapılan "Muharrem Orucu"dur. Muharrem, İslam takviminin ilk ayı olup, pek çok önemli olaya sahne olmuş ve Müslümanlar için büyük bir anlam taşımaktadır. Peki, Muharrem Orucu ne zaman başlıyor, bitiyor? Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem Orucu ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Muharrem ayının önemi, İslam tarihinde pek çok olayın gerçekleştiği bir ay olmasından kaynaklanır. Aşura günü, bu ayın 10. gününe denk gelir ve pek çok önemli hadise bu günde yaşanmıştır. Peki, Muharrem Orucu ne zaman başlıyor, bitiyor? Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem Orucu ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında bilgiler…

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Muharrem ayı, bu yıl 19 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 16 Ağustos Perşembe günü sona erecektir. Hicri takvimde Muharrem ayı, yeni bir yılın başlangıcını temsil eder ve bu yıl Hicri 1444'ün sona ereceği, Hicri 1445'in ise başlayacağı anlamına gelir.

Ayrıca, Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kutlanır ve bu yıl Aşure Günü, 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk gelmektedir. Aşure Günü, İslam dünyasında önemli bir gündür ve birçok Müslüman toplumunda özel dualar edilir, hayır işleri yapılır ve aşure tatlısı dağıtılır.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayında gerçekleşen en bilinen olaylardan biri, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesidir. Ayrıca, Hz. Musa'nın denizden geçişi de bu ay içerisinde gerçekleşmiştir. Bu sebeplerle Muharrem ayı, Müslümanlar için önemli bir dönemdir ve çeşitli ibadetlerle anılır.

Muharrem orucu, İslam dini tarafından özel olarak Muharrem ayında tutulan nafile bir oruçtur. Oruç, İslam'ın beş şartından biri olan "oruç tutmak" ibadetinin dışında, ekstra olarak tutulabilen nafile oruçlardan biridir. Müslümanlar, bu ay içerisinde istedikleri günlerde tuttukları oruçlarla Allah'a yaklaşmayı ve ibadetlerini arttırmayı amaçlar. Muharrem ayı, bu yıl 19 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 16 Ağustos Perşembe günü sona erecektir.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Muharrem orucu, Muharrem ayının herhangi bir gününde tutulabilir. En yaygın uygulamalardan biri, Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde üç gün üst üste oruç tutmaktır. Ayrıca, yalnızca Aşura günü olan 10. günü oruçlu geçirmek de yaygın bir uygulamadır. Bu oruçlar, sabah ezanından akşam ezanına kadar olan süre boyunca tutulur.

MUHARREM ORUCU NEDİR?

Muharrem orucu, Müslümanlar için pek çok anlam taşır. İlk olarak, bu oruçlarla Allah'a yaklaşmayı ve ibadetlerini arttırmayı niyet ederler. Ayrıca, Muharrem ayında gerçekleşen önemli olayları hatırlamak, Hz. Hüseyin'in şehadeti ve Hz. Musa'nın denizden geçişi gibi olayları anmak da bu oruçların amacı arasındadır. Bu vesileyle, Müslümanlar kendilerini manevi olarak güçlendirir ve dini duygularını pekiştirirler.

Muharrem orucu, İslam takviminin ilk ayında gerçekleştirilen nafile bir ibadettir. Müslümanlar, bu özel ayda Allah'a yaklaşmak, ibadetlerini arttırmak ve önemli olayları hatırlamak için bu oruçları tutarlar. Muharrem ayı, birlik ve dayanışma duygularının güçlendiği, manevi bir atmosferin yaşandığı önemli bir dönem olarak kabul edilir.