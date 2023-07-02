Aşure Günü, Ramazan ayının ardından dikkat çeken bir konu oldu. Muharrem Ayı ve Aşure Günü tarihleri, Diyanet'in 2023 takviminde yer almaktadır. Aşure Günü, Muharrem'in onuncu gününe denk gelir ve bazı alimlere göre bu günde oruç tutmak sünnet olarak kabul edilir. Peki, Muharrem Orucu ne zaman 2023? Muharrem Orucu kaç gün, nafile midir, vacip midir, farz mı? Muharrem Orucu ne zaman tutuluyor? Aşure Günü ne zaman 2023?

Aşure Günü ne zaman, Muharrem Orucu ne zaman? sorusu Müslümanların gündeminde yer alıyor. Peki, Muharrem Orucu ne zaman 2023? Muharrem Orucu kaç gün, nafile midir, vacip midir, farz mı? Muharrem Orucu ne zaman tutuluyor? Aşure Günü ne zaman 2023?

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN 2023?

Muharrem ayı, İslam takvimine göre önemli bir aydır ve bu ayda oruç tutmak dini bir uygulamadır. Muharrem orucu, pek çok Müslüman tarafından tutulan ve önem verilen bir oruç çeşididir. Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

MUHARREM ORUCU KAÇ GÜN, NAFİLE MİDİR?

Muharrem orucu, Muharrem ayının herhangi bir gününde tutulabilir. Ancak özellikle Muharrem'in 9. ve 10. günleri olan Aşure Günü'nde tutulması önerilmektedir. Aşure Günü, İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan bir gündür. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in de bu günü oruçla geçirdiği rivayet edilmektedir. Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

MUHARREM ORUCU VACİP MİDİR, FARZ MI?

Muharrem orucu sadece Aşure Günü'nde değil, isteğe bağlı olarak diğer günlerde de tutulabilir. Bazı Müslümanlar Muharrem ayının ilk on gününde peş peşe oruç tutmayı tercih ederler. Bu oruçlar, özellikle Muharrem ayının 9. ve 10. günleriyle birlikte tutulduğunda daha faziletli kabul edilir. Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUYOR?

Muharrem orucu, niyet edilerek tutulan sünnet oruçlardan biridir. Oruç tutan kişi, gün doğmadan önce sahur yapar ve güneşin batmasıyla iftarını açar. Oruç süresince yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi şeylerden uzak durulur. Oruç, akşam ezanıyla birlikte niyetlenerek başlar ve bir sonraki gün akşam ezanıyla birlikte sona erer. Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Muharrem orucu, ibadet ve manevi bir deneyim olarak kabul edilir. Bu oruçla birlikte Müslümanlar, kendilerini ruhani bir atmosferde hisseder ve ibadetlerini artırarak Allah'a yakınlaşmayı hedeflerler. Ayrıca, bu orucun insanlara sabır, özveri ve paylaşma değerlerini öğrettiği düşünülür.

Her ne kadar Muharrem orucu özellikle Aşure Günü'nde tutulsa da, isteğe bağlı olarak diğer günlerde de tutulabilir. Her Müslüman, kendi takdirine bağlı olarak Muharrem ayında oruç tutmayı seçebilir ve bu oruçla manevi bir deneyim yaşayabilir.