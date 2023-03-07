Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasının ardından istifasını sundu. Peki, Muharrem Ödemiş kimdir? Muharrem Ödemiş kaç yaşında, nereli? Muharrem Ödemiş hayatı ve biyografisi nedir?

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyeliği Ve Siyasi İşler Başkan yardımcılığı vazifesini sürdürürken istifasını açıkladı. Ardından Muharrem Ödemiş'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Muharrem Ödemiş kimdir? Muharrem Ödemiş kaç yaşında, nereli? Muharrem Ödemiş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUHARREM ÖDEMİŞ KİMDİR?

8 Nisan 1968'de İstanbul Fatih'te doğan Muharrem Ödemiş, ilk-orta ve lise öğrenimini Kadıköy'de tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde Lisans, aynı Üniversite'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabiliminde yüksek lisans, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sivil Toplum Ve Yönetişim Alanında da 2. yüksek lisans eğitimini almıştır. İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde öğrenim hayatına devam ediyor.

Birçok Stk'da ve sivil platformlarda üye, yönetici ve başkan olarak görev yapmıştır.

2001 - 2018 arası Adalet Ve Kalkınma Partisinde Mahalle Yönetim Kurulu Üyeliğinden , İlçe Başkanlığına, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı Ve Genel Merkez Delegeliği gibi görevleri mevcuttur.

Eylül 2019'da bu partiden ayrılmıştır.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyeliği Ve Siyasi İşler Başkan yardımcılığı vazifesini sürdürmektedir.

Muharrem Ödemiş Evli Ve 3 Çocuk babasıdır.

MUHARREM ÖDEMİŞ İSTİFA ETTİ

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından istifasını sundu.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: