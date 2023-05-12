Muharrem İnce'ye yapılan sosyal medya saldırısına soruşturma mı açıldı sorusu merak ediliyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 2023 genel seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonucu gündemden düşmüyor. Peki, Muharrem İnce'ye yapılan sosyal medya saldırısına soruşturma mı açıldı?

Sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen Muharrem İnce saldırı sonucunda soruşturma açıldı mı sorusu araştırılıyor. Muharrem İnce'ye yapılan sosyal medya saldırısına soruşturma mı açıldı merak ediliyor. Muharrem İnce'ye yapılan sosyal medya saldırısına soruşturma mı açıldı? Detaylar haberimizdedir…

MUHARREM İNCE'YE YAPILAN SOSYAL MEDYA SALDIRISINA SORUŞTURMA MI AÇILDI?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonucunda sosyal medyada gündem oldu. Muharrem İnce'ye yapılan sosyal medya saldırısına soruşturma konusuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.