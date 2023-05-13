Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oyların akıbetine dair açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yaklaşırken birçok detay merak konusu oluyor. Peki, Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? Muharrem İnce'ye verilen oylar iptal mi olacak?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne artık saatler kalırken Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili kararını verdi. Böylece merak edilmekte olan Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? Sorusu da yanıt bulacak. Peki, Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? Muharrem İnce'ye verilen oylar iptal mi olacak?

MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLAR NE OLACAK?

YSK tarafından oybirliği ile alınan kararla Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacak. Kararı kamuoyuna açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu. Yener, "Oy birliği ile sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varmıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçerek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu. Ertesi gün İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK'ya teslim edildi.