Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ardından gözler Muharrem İnce'ye çevrildi. Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşecek mi sorusu gündeme geldi. Peki, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ne zaman görüşecek? İşte detaylar...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın canlı yayında ortak açıklama yapmasının ardından Muharrem İnce ile görüşme olacak mı merak konusu oldu. Peki, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ne zaman görüşecek? Detaylar haberimizde...

MUHARREM İNCE VE KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmek için saat 10.30'da Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen iki lider açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasında seçimden önce bir görüşme gerçekleşeceği haberleri gündeme gelse de henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmemiştir.

ÜMİT ÖZDAĞ İÇ İŞLERİ BAKANI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak göndereceğim" paylaşımıyla ilgili konuştu. Özdağ, "Tabi ben bunu isterim. Partim de bunu ister. Ama bu ayın 28'inden sonra, Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde, diğer paydaşlarıyla konuşacağı bir konudur" dedi.