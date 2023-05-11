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Muharrem İnce tekrar aday olabilir mi?

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Peki, Muharrem İnce tekrar aday olabilir mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Muharrem İnce'nin çekilmesi FETÖ'nün uyguladığı projenin bir sonucudurAK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Muharrem İnce'nin çekilmesi FETÖ'nün uyguladığı projenin bir sonucudur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade eden İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi. Muharrem İnce tekrar aday olabilir mi?

MUHARREM İNCE TEKRAR ADAY OLABİLİR Mİ?

Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."

Muharrem İnce tekrar aday olup olamayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Muharrem İnce Gündem Haberler

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