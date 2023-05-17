Muharrem İnce tarafsız mı olacak, kime destek verecek 2023? 2. turda Muharrem İnce tarafsız mı, Millet İttifakı mı Cumhur İttifakına mı destek verir?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında "2. tura kalamazsanız kime destekleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Muharrem İnce kime destek verecek, tarafsız mı 2023? 2. turda Muharrem İnce tarafsız mı, Millet İttifakına mı Cumhur İttifakına mı destek verecek? İşte detaylar...

Sosyal medyada Muharrem İnce'nin ve Memleket Parti'sinin 2. turda tarafsız kalacağına dair paylaşımlar gündeme oturdu. Bunun ardından vatandaşlar, Muharrem İnce kime destek verecek, tarafsız mı 2023? 2. turda Muharrem İnce tarafsız mı, Millet İttifakına mı Cumhur İttifakına mı destek verecek? merak etti. İşte detaylar...

MUHARREM İNCE 2. TURDA TARAFSIZ MI OLACAK?

Sosyal medyada Muharrem İnce ve Memleket Parti'sinin 2. turda tarafsız kalacağına dair paylaşımlar gündeme gelmişti. Fakat bu paylaşımlar tamamen iddiadan ibaret. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmediği için sosyal medyadaki bu tarz paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

MUHARREM İNCE 2. TURDA KİME DESTEK VERECEK?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında "2. tura kalamazsanız kime destekleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi. İnce, "Erdoğan gitmeli, yoruldu. Ama benim gönlüm ister ki ben kalayım. Ben seçileyim isterim. Ben gereğini yaparım zamanı gelince. Ne yapacağımı da bütün millet tahmin eder." dedi.

Muharrem İnce'nin seçimlerden önceki açıklamaları şöyleydi:

"2. tura kalamazsanız kimi destekleyeceksiniz?" diye sorulan İnce, isim vermeden Erdoğan'ın rakibini destekleyeceğini söyledi. İnce, "Yani şimdi birinci turu görmeden ikinci turu konuşmamak lazım ama Memleket Partisi'nin üyeleri genelde gençlerden, üniversite mezunu insanlardan oluşuyor. Bunlar aklı başında insanlar. Gereğini yapacaklardır. O konuda kuşkum yok. Erdoğan gitmeli, yoruldu. Ama benim gönlüm ister ki ben kalayım. Ben seçileyim isterim. Ben gereğini yaparım zamanı gelince. Ne yapacağımı da bütün millet tahmin eder."

"21 yıllık iktidarın normalde baraja takılıyor olması lazım. Hala CHP'nin yaptığı anketlerde dahi birinci parti AK Parti çıkıyorsa ortada bir sorun, bir başarısızlık var demektir. Yani bu 6'lı masa doğru kurulmamıştır. Bu masa böyle olmamalıydı, 3'lü masa olmalıydı; CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi. O zaman ne Türklük tartışması olurdu, ne Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışması, ne de tarikat tartışması olurdu.

Şimdi bakıyorum, CHP ve İYİ Parti hariç diğerlerinin yüzde 1 oyu bile yok. Anketlerde 0,1 görünmeyen parti Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alıyor, milletvekilliği alıyor, bakanlık alıyor. Hiçbir katkıları yok. Oyu olmayan partilere makam dağıtılmasına karşı çıkıyorum ben. Bu doğru değil, yanlış yapıyorsunuz. Biz size Memleket Partisi olarak destek verelim. Ben onları atın, beni alın da demiyorum. Benim cumhurbaşkanlığı, bakanlık talebim yok. İki gerekçem var; Bir güvenmiyorum onlara, onlarla hiçbir iş yapamazsınız. Babacan diyor ki 'ikinci tura kalırsam ben ona oy vermem.' Erdoğan'ın 18 sene bakanlığını, genel başkan yardımcılığını yapmışlar, ben onlara güvenmiyorum. Diğer gerekçem ise bu 21 yılın hesabı sorulacak mı? Özelleştirmelerin, Telekom'un, Suriyelilerin hesabı sorulacak mı? Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecekti, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Oy istiyorsan Memleket Partisi var. Eğer dertleri Erdoğan'ı kazandırmaksa onu bilemem.

7 Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz. Bunlara danışman, makam odası yardımcıların da yardımcıları olacak. Bu kadar israf fazla. Erdoğan'a kızıyorlar israf yapıyor diye bu daha da israf. Yalnızca Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun.

Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki '418 milyar dolar para çalındı' diyor, 'bunu geri alacağım' diyor. Bu 2002'den itibaren mi yoksa 2019'dan sonra mı? 2019'dan sonra ise bunu soramazsın, yapamazsın. Nasıl yapacaksın? Sayın Kılıçdaroğlu seçildiğini varsayalım. Ali Babacan da yardımcısı oldu. Bunun hesabını nasıl soracaksın, Ali Babacan ve Davutoğlu'nu da yargılaması lazım. Peki Babacan Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu zaman affedecek buna mecbur, yoksa Babacan ve Davutoğlu'nu da yargılaması lazım. 'Süleyman Şah Türbesi'ni geri getireceğim' diyorsun onu kaçıranı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsun. Bu iş böyle yürümez. Oy yoksa makamları neden dağıtıyorsun. 14 Mayıs'ta göreceğiz ne kadar oy aldıklarını.

Yok öyle bir şey. Davutoğlu'nun muhalefetinden muhalefet mi olur? Davutoğlu bu ülkedeki 18 yılın sorumlusu, Suriyelilerin sorumlusu. Türkiye'nin ekonomisini Ali Babacan yönetmedi mi? 'Eğer ben kuklaydım Erdoğan ne dediyse ben onu yaptım' diyorsa bir şey diyemem."