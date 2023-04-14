Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin selamlama işaretini ilk kez tanıttı ve böylece Muharrem İnce selamlama işaretinin anlamı nedir? Sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Muharrem İnce selamlama işaretinin anlamı nedir? Memleket partisi selamlama işareti nedir?

Muharrem İnce, bir otelde organize edilen partisinin milletvekili aday tanıtım programında, Türkiye'nin huzura, hakkaniyete, hukuka, adalet, ahlaka ve akla ihtiyacı olduğunu, bunu da Memleket Partisi'nin getireceğini savundu. Peki, Muharrem İnce selamlama işaretinin anlamı nedir? Memleket partisi selamlama işareti nedir?

MUHARREM İNCE SELAMLAMA İŞARETİNİN ANLAMI NEDİR?

Sloganlarının, "Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan" olduğunun altını çizen İnce, "Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. İlk kez Rize'de dedemin, anneannemin memleketinde partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek." diye konuştu.