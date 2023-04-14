Üye Girişi
Haberi Paylaş
Muharrem İnce selamlama işaretinin anlamı nedir? Memleket partisi selamlama işareti nedir?

Muharrem İnce selamlama işaretinin anlamı nedir? Memleket partisi selamlama işareti nedir?

Gündem Haberleri

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin selamlama işaretini ilk kez tanıttı ve böylece Muharrem İnce selamlama işaretinin anlamı nedir? Sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Muharrem İnce selamlama işaretinin anlamı nedir? Memleket partisi selamlama işareti nedir?

Muharrem İnce, partisinin selamlama işaretini tanıttı! İşte anlamıMuharrem İnce, partisinin selamlama işaretini tanıttı! İşte anlamı
Dans videosu ile gündeme gelen adaydan Muharrem İnce hakkında bomba iddiaDans videosu ile gündeme gelen adaydan Muharrem İnce hakkında bomba iddia
Muharrem İnce 3. yol hareketini Rize'den başlattıMuharrem İnce 3. yol hareketini Rize'den başlattı

Muharrem İnce, bir otelde organize edilen partisinin milletvekili aday tanıtım programında, Türkiye'nin huzura, hakkaniyete, hukuka, adalet, ahlaka ve akla ihtiyacı olduğunu, bunu da Memleket Partisi'nin getireceğini savundu. Peki, Muharrem İnce selamlama işaretinin anlamı nedir? Memleket partisi selamlama işareti nedir?

MUHARREM İNCE SELAMLAMA İŞARETİNİN ANLAMI NEDİR?

Sloganlarının, "Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan" olduğunun altını çizen İnce, "Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. İlk kez Rize'de dedemin, anneannemin memleketinde partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek." diye konuştu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Muharrem İnce Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title