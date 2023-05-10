Sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialarla gündemde olan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin sağlık sorunları nedeniyle Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Muharrem İnce sağlık durumu ne? Muharrem İnce iyi leşti mi?

Son dönemde sosyal medya üzerinden hakkında çeşitli iddialarda bulunulan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kalp krizi geçirdiği gerekçesiyle Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiği öne sürüldü. Muharrem İnce sağlık durumu ne? Muharrem İnce iyi leşti mi?

MUHARREM İNCE SAĞLIK DURUMU NE?

Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugün İzmir'de yapmayı planladığı 'Gençlerle Buluşma' programı ve esnaf ziyareti ile Manisa'da gerçekleştirmesi planlanan 'Gençlik Buluşması' programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İnce'nin Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin, sağlık sorunu nedeniyle, bugünkü İzmir programı iptal edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİASI SES GETİRDİ

İnce'ye kalp krizi riskine karşı dil altı hapı verildiği iddiaları birçok sosyal medya hesabı ve basın organı tarafından paylaşıldı.

BASIN DANIŞMANI HABERLER.COM'A KONUŞTU

Muharrem İnce'nin Basın Danışmanı Oğuz Uçar, Haberler.com'a yaptığı açıklamada ''Muharrem Bey'in genel sağlık durumuna ilişkin önemli bir sorunu yok. İptal söz konusu değil'' şeklinde konuştu.

"DETAYLI AÇIKLAMAYI BASINLA PAYLAŞACAĞIZ"

İnce'nin kalp krizi geçirme riskine karşı dil altı hapı aldığı iddialarını da yalanlayan Uçar, ''Şu anda her şey uyduruluyor. Detaylı açıklamayı kamuoyu ve basınla paylaşacağız'' dedi.