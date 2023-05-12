Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından verilen oylar ne olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Muharrem İnce'ye verilen oyların akıbeti araştırılıyor. Peki, Muharrem İnce oyları ne olacak? Muharrem İnce'ye verilen oylar geçersiz mi sayılacak? Yurt dışı oyları nasıl sayılacak? İşte detaylar...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Muharrem İnce'nin oyları geçersiz mi sayılacak sorusu araştırılıyor. Peki, Muharrem İnce oyları ne olacak? Muharrem İnce'ye verilen oylar geçersiz mi sayılacak? Yurt dışı oyları nasıl sayılacak? Detaylar haberimizde...

MUHARREM İNCE OYLARI NE OLACAK?

9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak. İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.

OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarında değişiklik gerektirmeyecek. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içeriyor.