Muharrem İnce oy pusulasında olmayacak mı, resmi oy pusulasından kalkacak mı? 14 Mayıs'ta Muharrem İnce aldığı oylar sayılacak mı, geçersiz mi olacak?

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulasının değişip değişmeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Peki, Muharrem İnce oy pusulasında olmayacak mı, oy pusulasından kalkacak mı? 14 Mayıs'ta Muharrem İnce aldığı oylar sayılacak mı, geçersiz mi olacak? İşte detaylar...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarında değişiklik gerektirmeyecek. Muharrem İnce oy pusulasında olmayacak mı, oy pusulasından kalkacak mı? 14 Mayıs'ta Muharrem İnce aldığı oylar sayılacak mı, geçersiz mi olacak? Muharrem İnce yurt dışı oyları geçerli mi? Muharrem İnce oyları sayılacak mı? Muharrem İnce 14 Mayıs oyları geçerli mi? İşte bilgiler...

MUHARREM İNCE OY PUSULASINDA OLACAK MI, OLMAYACAK MI?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından oy pusulalarında değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulalarında değişiklik olmayacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içeriyor.

Bu sebeple 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak dört adaydan biri olan İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından seçmenin önüne gelecek oy pusulasında değişiklik olmayacak.

Adaylıktan çekilmesine rağmen İnce'ye verilecek oylar geçerli sayılarak döküm cetvellerine işlenecek. İnce'nin adaylıktan çekilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na bildirimde bulunmasının gerekmediği ve çekilme kararının hukuki sonucunun olmadığı öğrenildi.

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ, NEDEN ÇEKİLDİ?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade eden İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.

Hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili sözlerine başlayan Muharrem İnce, "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir cinsel ilişki görüntü sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip ortaya koyuyor FETÖ'cüler. Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet, medya, emniyet... Alenen iftira! 5 milyon dolarlık dekont. Yazıyor geçiyor adam, nerede bu savcılar?" dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce şöyle devam etti: "Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. 45 gün boyunca her gün başka bir iftira... Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mecliste olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli Gelecekli DEVAlı var. AK Parti var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisidir. Mutlaka o Mecliste olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset, montaj dekont yapsınlar, Memleket'e her evden bir oy istiyorum.

Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."