Muharrem İnce oy oranı 2023 nedir ve anketlere göre Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı soruları gündeme geliyor. Muharrem İnce 2023 genel seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle anket sonuçları merak ediliyor. Muharrem İnce oy oranı 2023 nedir ve anketlere göre Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Muharrem İnce oy oranı 2023 nedir? Anketlere göre Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 2023 genel seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle birlikte anket sonuçları merak ediliyor. Muharrem İnce oy oranı 2023 nedir ve anketlere göre Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı soruları gündeme geliyor. Muharrem İnce oy oranı 2023 nedir? Anketlere göre Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

MUHARREM İNCE OY ORANI 2023 NEDİR?

Türkiye Raporu tarafından 14 anket şirketinin ortalaması alınarak hazırlanan 'Anketlerin Anketi' sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 47.64 oranında oy alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise 44.22 olarak görülüyor. Muharrem İnce yüzde 5.37, Sinan Oğan yüzde 2.78 oy alırken seçim ikinci tura kalıyor.

ANKETLERE GÖRE MUHARREM İNCE YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Seçimin ikinci tura kaldığı senaryoda ise yedi anket şirketinin verileri baz alındı. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 52.03, Erdoğan yüzde 47.97 oranında oy alıyor.

Milletvekilli seçiminde ise yedi araştırma şirketinin anketlerinin ortalaması alınarak elde edilen sonuçlar şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 42.8

Millet İttifakı: Yüzde 38.6

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 11.9

Memleket Partisi: Yüzde 3

Diğer: Yüzde 3.7