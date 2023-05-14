Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? Muharrem İnce'nin anketlerdeki oy oranı yüzde kaç?

Seçim gününün gelmesi ile birlikte adayların anketlerde yer alan oy oranları merak edildi. Bunlar arasında en çok araştırılanlardan birisi Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? Sorusu oldu. Peki, Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? Muharrem İnce'nin anketlerdeki oy oranı yüzde kaç?