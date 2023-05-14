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Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? Muharrem İnce'nin anketlerdeki oy oranı yüzde kaç?

Gündem Haberleri

Seçim gününün gelmesi ile birlikte adayların anketlerde yer alan oy oranları merak edildi. Bunlar arasında en çok araştırılanlardan birisi Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? Sorusu oldu. Peki, Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? Muharrem İnce'nin anketlerdeki oy oranı yüzde kaç?

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14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimler nedeniyle birçok farklı konu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? Sorusu da seçime dair merak edilenler arasında. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Siyasetin nabzını tutan anketler, vatandaşa tercihleri konusunda fikirler veriyor. Peki, Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? Muharrem İnce'nin anketlerdeki oy oranı yüzde kaç?

MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI NE KADAR?

SAROS/ MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%51,0 Kemal Kılıçdaroğlu

%46,0 Recep Tayyip Erdoğan

%2,9Sinan Oğan

SAROS

PİAR ARAŞTIRMA

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%51,3 Kemal Kılıçdaroğlu

%45,3 Recep Tayyip Erdoğan

%2,6Sinan Oğan

%0,8Muharrem İnce (Çekildi)

AKSOY / MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%47,9 Kemal Kılıçdaroğlu

%45,7 Recep Tayyip Erdoğan

%5,7Sinan Oğan

%0,8Muharrem İnce

AKSOY Araştırma

METROPOLL / MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

%49,1Kemal Kılıçdaroğlu

%46,9 Recep Tayyip Erdoğan

%2,7Sinan Oğan

%1,3Muharrem İnce (Çekildi)

ASAL ARAŞTIRMA/MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%50,6 Recep Tayyip Erdoğan

%46,3 Kemal Kılıçdaroğlu

%3,1Sinan Oğan

Asal Araştırma

BULGU ARAŞTIRMA / MAYIS 2023

%50,5 Kemal Kılıçdaroğlu

%43,2 Recep Tayyip Erdoğan

%3,8Sinan Oğan

%2,5Muharrem İnce

2-8 Mayıs 2023

ORC / MAYIS 2023

2023 Genel Seçim Anketi

%51,7Kemal Kılıçdaroğlu

%44,2 Recep Tayyip Erdoğan

%2,8Sinan Oğan

%1,3Muharrem İnce (Çekildi)

10-11 Mayıs 2023.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Muharrem İnce Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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