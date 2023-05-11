Muharrem İnce'nin açıklaması! CANLI yayında açıkladı | Muharrem İnce'nin paylaşımları ve açıklamaları

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklaması canlı olarak geniş kesimler tarafından takip edildi. İnce cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyorken Muharrem İnce'nin gündem ile ilgili yapacağı basın açıklaması merak ediliyordu. Yapılan açıklamanın ardından Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi? Muharrem İnce aday mı? araması yapıldı.

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Erkan Baş'ın sözleri yeniden gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim

Muharrem İnce'nin açıklaması hakkında detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

MUHARREM İNCE NE DEDİ?

Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve saat 14.00'te açıklama yaptı. Açıklamasında ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığında çekildiğini ilan etti.

MUHARREM İNCE HAKKINDA YAPILAN PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen. soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "Sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.

"SAVCILAR NEREDESİNİZ"

İnce konu hakkında dün yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim."