Muharrem İnce kimi destekleyecek ve Memleket Partisi kiminle ittifak yapacak soruları gündeme geliyor. Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğini açıkladı. Ardından, Muharrem İnce kimi destekleyecek ve Memleket Partisi kiminle ittifak yapacak soruları gündeme geliyor. Peki, Muharrem İnce kimi destekleyecek? Memleket Partisi kiminle ittifak yapacak?

2023 seçimlerinde Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmişti. Ancak, bir son dakika gelişmesine göre Muharrem İnce adaylıktan çekileceğini duyurdu. Muharrem İnce kimi destekleyecek ve Memleket Partisi kiminle ittifak yapacak mı soruları merak ediliyor. Muharrem İnce kimi destekleyecek? Memleket Partisi kiminle ittifak yapacak? Detaylar haberimizdedir…

MUHARREM İNCE KİMİ DESTEKLEYECEK?

2023 Genel Seçimlerinde Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmişti. Ancak seçime sayılı gün kala Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğini duyurdu.

MEMLEKET PARTİSİ KİMİNLE İTTİFAK YAPACAK?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğini duyurdu. Ancak Memleket Partisi 2023 seçimlerinde hangi partiyi destekleyeceğini açıklamadı.

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade eden İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.