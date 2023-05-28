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Muharrem İnce kime oy verdi? Muharrem İnce ikinci turda kimi destekledi?

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Eşi Ülkü İnce ile birlikte oyunu kullanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. Peki, Muharrem İnce kime oy verdi? Muharrem İnce ikinci turda kimi destekledi?

Eşiyle birlikte oyunu kullanan Muharrem İnce: Şimdi buradan dinlenmek için köyüme gidiyorumEşiyle birlikte oyunu kullanan Muharrem İnce: Şimdi buradan dinlenmek için köyüme gidiyorum

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oy kullandı. İnce çifti, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oylarını kullandıktan sonra, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Peki, Muharrem İnce kime oy verdi? Muharrem İnce ikinci turda kimi destekledi?

MUHARREM İNCE KİME OY VERDİ?

Oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorusu üzerine İnce, şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmasının doğru olmadığını belirterek şunları kaydetti; "Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim, ikinci tura kaldı seçim. İki turlu seçime alışacağız artık, bu sistem devam ederse eğer.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Memleket Partisi Muharrem İnce Gündem Politika Haberler

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