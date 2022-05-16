Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce kaç yaşında, nereli? Muharrem İnce hayatı ve biyografisi! - Haberler

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MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye - Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren Muharrem İnce, lisans eğitimini Bursa - Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

Muharrem İnce Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor'un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

Muharrem İnce 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM'ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu.

Muharrem İnce TBMM'de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı.

13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Ülkü İnce ile Evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM'deki milletvekilliği görevine devam etmektedir.

Muharrem İnce 2012 yılında "Buyurun Sayın İnce" adlı bir kitap yazmıştır.

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