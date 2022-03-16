Muharrem İnce kimdir? FOX konuğu Muharrem İnce kaç yaşında, nereli? FOX Çalar Saat konuğu Muharrem İnce biyografisi!

Muharrem İnce kimdir, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekilliği görevine devam etmektedir. Peki, Muharrem İnce Kimdir? Muharrem İnce kaç yaşında, nereli? Muharrem İnce mesleği nedir? Muharrem İnce hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekilliği görevine devam etmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor'un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

SİYASİ HAYATI

2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM'ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. TBMM'de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı. 13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM'deki milletvekilliği görevine devam etmekte aynı zamanda da CHP Grup Başkan vekilliği görevini yürütmektedir. 2012 yılında "Buyurun Sayın İnce" adlı bir kitap yazmıştır.

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