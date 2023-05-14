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Muharrem İnce kaç oy aldı? 2023 Sinan Oğan kazandı mı?

Muharrem İnce kaç oy aldı? 2023 Sinan Oğan kazandı mı?

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oylarını kullanan seçmenler seçim sonuçlarına odaklandı. Peki, Muharrem İnce kaç oy aldı?

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte oy sayımı başladı. Peki, Muharrem İnce kaç oy aldı?

MUHARREM İNCE KAÇ OY ALDI?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00 itibariyle başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.

Adayların oy oranları henüz açıklanmadı. YSK'dan gelecek açıklama ile sonuçlar duyurulacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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