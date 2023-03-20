Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yapacağını belirtti. Peki, Muharrem İnce kaç imza topladı, 100 bin imza oldu mu? Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığı imza sayısı kaç oldu?

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı

Muharrem İnce adaylık imza sayısı kaç oldu? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yapacağını belirtti. Peki, Muharrem İnce kaç imza topladı, 100 bin imza oldu mu? Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığı imza sayısı kaç oldu? Detaylar...

MUHARREM İNCE KAÇ İMZA TOPLADI?

Bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesi istenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için yarın YSK'ya başvuru yapacağını belirtti. Partisinin genel merkezi önünde gençlere seslenen Muharrem İnce, 100 bin imza hedefini hatırlatarak, "Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa, ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz." dedi.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ İŞİ BİTİRECEĞİZ"

Son zamanlarda kendisine yönelik olumsuz kampanya yürütüldüğüne dikkati çeken İnce, şunları kaydetti: "Yarın YSK'ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim. Yarın son gün. Ama çarşamba bir iş başlıyor, 100 bin imza. Çarşambadan pazartesiye kadar biz ne yapacağız? Çarşamba günü bir günde işi bitireceğiz.

"İLÇE SEÇİM KURULU ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTURACAKSINIZ"

Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa, ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz. Hadi göreyim sizi, çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlıkları önünde kuyruk oluşturacaksınız."

"TÜRKİYE'DE BİR DEVRİM YAPACAĞIZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçimlerdeki başarısını hatırlatan İnce, "Fransa'da Macron nasıl her iki bloku yırtıp attıysa, biz de Türkiye'de bir devrim yapacağız." dedi.