Memleket Partisi Merkez Yürütme Kurulu, 2. tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek için bugün bir araya geldi. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 28 Mayıs'ta uygulanacak olan karar alındı. Peki, Muharrem İnce ikinci turda kimi destekliyor? Muharrem İnce ikinci turda hangi ittifakı destekleyecek?

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, A Takımını topladı. Memleket Partisi Merkez Yürütme Kurulu, 2. tur seçimlerinde kimi destekleyeceğine yönelik alacağı kararı belirlemek için bir araya geldi. Peki, Muharrem İnce ikinci turda kimi destekliyor? Muharrem İnce ikinci turda hangi ittifakı destekleyecek?

MUHARREM İNCE İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLİYOR?

Toplantıda adaylardan hiçbirine destek kararı çıkmadı. Memleket Partisi 2. tur seçimlerinde tarafsız kalacak. İnce, "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değildir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.