14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimi için aday olmak isteyen siyasetçilerin 100 bin imza toplamaları gerekiyor. Muharrem İnce kaç imza oldu? Sorusu araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Muharrem İnce için imza nasıl atılır? Muharrem İnce imza sayısı kaç oldu, 100 bin imza oldu mu?

Muharrem İnce için imza nasıl atılır? 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimi için aday olmak isteyen kişilere imza vermek isteyen kişilerin gündeminde Muharrem İnce için imza nasıl atılır? Sorusu yer almakta. Ayrıca Muharrem İnce kaç imza oldu, Fatih Erbakan kaç imza oldu, Sinan Oğan kaç imza oldu, Doğu Perinçek kaç İmza topladı merak ediliyor. Peki, Muharrem İnce için imza nasıl atılır? Muharrem İnce imza sayısı kaç oldu, 100 bin imza oldu mu?

MUHARREM İNCE İÇİN İMZA NASIL ATILIR?

Seçmenler, Çarşamba saat 08.00'den itibaren resmi-soğuk damgalı kimlik belgeleriyle bağlı oldukları ilçe seçim kurullarına gidip YSK'nın listesinden istediği Aday için imza verebilecek. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor. Seçmenin fiilen kurula gidip ıslak imza atması gerekiyor. İlçe seçim kurulları, aday göstermek isteyenlerin başvurularını 27 Mart Pazartesi saat 20.00'de sona erecek.

MUHARREM İNCE İMZA SAYISI KAÇ OLDU?

2. günün tamamlanması ile birlikte Cumhurbaşkanı adaylığı imza sürecinde son durum şu şekilde:

Muharrem İnce: 51.367

Fatih Erbakan: 46.725

Sinan Oğan: 25.924

Doğu Perinçek: 11.792